Slušaj vest

U proteklom mesecu crveno-beli su postigli čak 19 golova u svim takmičenjima, a za najlepši su zvezdaši glasanjem na klupskoj aplikaciji izabrali pogodak Marka Arnautovića.

Sa 41 procentom glasova, gol Marka Arnautovića u 178. večitom derbiju izabran je za najlepši pogodak u mesecu februaru. Centarfor Zvezde je postigao pogodak protiv najvećeg rivala u 56. minitu, kada je fantastičnim udarcem sa distance duplirao vođstvo našeg tima.

Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde

Drugo mesto pripalo je Aleksandru Kataiju, koji je mrežu zatresao na istom meču nakon fantastične akcije Zvezde i postavio konačnih 3:0, a ovaj pogodak osvojio je 33 posto glasova.

Treći gol na listi najlepših, sa 13 posto glasova, zauzela je majstorija Tomasa Handela na meču Kupa Srbije protiv Budućnosti iz Dobanovaca.

Sa po sedam procenata, četvrto i peto mesto zauzeli su golovi Bruna Duartea i Vasilija Kostova protiv Čukaričkog, odnosno Železničara.

BONUS VIDEO: