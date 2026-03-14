Dauman je u sedmom minutu nadoknade vremena u drugom poluvremenu završio kontranapad golom i tako potvrdio pobedu svoje ekipe sa 2:0, u utakmici 30. kola Premijer lige.

On je sa 16 godina i 73 dana igrao tek svoju treću utakmicu u Premijer ligi i uspeo je da obori rekord bivšeg igrača Evertona Džejmsa Vona koji je imao 16 godina i 270 dana kada je postigao gol protiv Kristal Palasa 2005. godine.

U novembru, Dauman je postao najmlađi igrač Lige šampiona sa 15 godina i 308 dana kada je ušao kao zamena u drugom poluvremenu utakmice protiv Slavije Prag.

Ne propustiteFudbalBUNDESLIGA: Bez pobednika u duelu Hamburga i Kelna
Hamburg
FudbalOVAKO SE OSVAJA TITULA! Šampionska pobeda: Arsenal u finišu slomio Everton - veliki kiks Pikforda
Arsenal
FudbalIZ BEOGRADA POBEGLI U SLOBODU! Kako su dva legendarna fudbalera iskoristili gostovanje Partizanu da se izvuku iz okova Štazija!
profimedia-0979699828.jpg
FudbalŠAMPION SLAVIO POSLE PREOKRETA: Napoli pod Vezuvom "okrenuo" Leče
Napoli

Igrači i navijači Partizana slave pobedu Izvor: MONDO/Dušan Ninković