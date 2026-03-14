Fudbaler Arsenala Maks Dauman postao je najmlađi strelac u istoriji Premijer lige golom koji je postigao u nadoknadi vremena u pobedi svog tima protiv Evertona.
ARSENALOV BISER PIŠE ISTORIJU: Maks Dauman postao najmlađi strelac u istoriji Premijer lige
Dauman je u sedmom minutu nadoknade vremena u drugom poluvremenu završio kontranapad golom i tako potvrdio pobedu svoje ekipe sa 2:0, u utakmici 30. kola Premijer lige.
On je sa 16 godina i 73 dana igrao tek svoju treću utakmicu u Premijer ligi i uspeo je da obori rekord bivšeg igrača Evertona Džejmsa Vona koji je imao 16 godina i 270 dana kada je postigao gol protiv Kristal Palasa 2005. godine.
U novembru, Dauman je postao najmlađi igrač Lige šampiona sa 15 godina i 308 dana kada je ušao kao zamena u drugom poluvremenu utakmice protiv Slavije Prag.
(Beta)
