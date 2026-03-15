Heroj trijumfa Novosađana bio je Džon Meri koji je postigao pobedonosni gol u 88. minutu.

OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije

Nakon kornera, najviši na skoku bio je Džon Meri, koji je upravo bio i jedan od junaka ubedljive pobede nad Partizanom u prethodnom kolu, tako da je on glavom skrenuo loptu u mrežu.

Usledilo je naravno veliko slavlje fudbalera Vojvodine, koji su uspeli do kraja da sačuvaju svoju mrežu,

Vojvodina ne da mira Partizanu, jer je opet samo bod iza leđa crno-belima, koji su se juče sačuvali protiv TSC-a.

Vojvodina sada ima 55 bodova, a Partizan je na 56. Radnički je na 10. mestu sa 33 poena.