Fudbaleri Betisa odigrali su večeras na svom terenu u Sevilji nerešeno protiv Selte 1:1, u utakmici 28. kola španske Primere.

Prednost Selti doneo je Feran Žudžla golom u četvrtom minutu, a izjednačenje Betisu Ektor Beljerin pogotkom u 49. minutu.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Srpski krilni igrač u ekipi Selte Mihailo Ristić nije ulazio u igru.

Betis je peti na tabeli sa 44 boda, dok je Selta šesta sa 41 bodom.

Betis će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Atletik Bilbaa, dok će Selta u Vigu dočekati Alaves.

