PODELA PLENA NA VILJAMARINU: Žestoka bitka za Evropu, Betis i Selta odigrali nerešeno
Fudbaleri Betisa odigrali su večeras na svom terenu u Sevilji nerešeno protiv Selte 1:1, u utakmici 28. kola španske Primere.
Prednost Selti doneo je Feran Žudžla golom u četvrtom minutu, a izjednačenje Betisu Ektor Beljerin pogotkom u 49. minutu.
Primera 2025-2026
Srpski krilni igrač u ekipi Selte Mihailo Ristić nije ulazio u igru.
Betis je peti na tabeli sa 44 boda, dok je Selta šesta sa 41 bodom.
Betis će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Atletik Bilbaa, dok će Selta u Vigu dočekati Alaves.
