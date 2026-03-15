Fudbaleri Štutgarta pobedili su večeras na svom terenu Lajpcig 1:0, u utakmici 26. kola Bundeslige.

Pobedonosan gol za Štutgart postigao je Deniz Undav u 56. minutu.

Bundesliga 2025/26

Srpski krilni napadač u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović utakmicu je propustio zbog povrede, kao i njegov sunarodnik u ekipi Lajpciga Kosta Nedeljković, dok drugi srpski fudbaler u gostujućem timu Andrija Maksimović nije bio u protokolu za večerašnji meč.

Štutgart je četvrti na tabeli sa 50 bodova, dok je Lajpcig peti sa 47 bodova.

Štutgart će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga, dok će Lajpcig dočekati Hofenhajm.

