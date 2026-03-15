Lacio je pobedio Milan u derbiju Serije A rezultatom 1:0, čime je dodatno udaljio 'Rosonere' od Skudeta.
29. kolo
DERBI SERIJE A! Lacio pobedio i udaljio Milan od Skudeta! (VIDEO)
"Rosoneri" su u Rim stigli dodatno motivisani nakon što je vodeći Inter odigrao nerešeno sa Atalantom, ali su se sapleli na Olimpiku!
Gol odluke je postigao Isaksen u 26. minutu prvog poluvremena.
Milan sada zaostaje osam bodova za gradskim rivalom i vrlo je teško zamisliti da Inter ispusti tu prednost, s obzirom na to da je ostao bez Lige šampiona.
