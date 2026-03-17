LAJPCIG ZAVRŠIO POJAČANJE: Rajc potpisao petogodišnji ugovor!
Nemački fudbaler Roko Rajc igraće od sledeće sezone za Lajpcig, potvrdio je zvanično klub.
Rajc (23) u Lajpcig dolazi iz Borusije Menhengladbah, a sa novim klubom je potpisao ugovor do 2031. godine.
Nemački fudbaler je ove sezone odigrao 27 utamica za Borusiju i zabeležio dve asistencije. On je upisao 17 mečeva za mladu reprezentaciju Nemačke i postigao dva gola.
Lajpcig, za koji nastupaju srpski fudbaleri Andrija Maksimović i Kosta Nedeljković, nalazi se na petom mestu na tabeli Bundeslige sa 47 bodova.
