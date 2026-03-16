Tužnu vest je objavio fudbalski klub Mladost Bački Jarak u kojem je Balaban ostavio veliki trag.

"Fudbalski klub Mladost iz Bačkog Jarka sa tugom obaveštava sportsku javnost da je u 88. godini života preminuo Nebojša Balaban, nekadašnji fudbaler našeg kluba i do sada najstariji živi igrač koji je nosio dres Mladosti.

Nebojša Balaban bio je deo generacija koje su gradile ime i tradiciju FK Mladost Bački Jarak, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji kluba. Kao igrač koji je ponosno nosio dres Mladosti, ostaće upamćen kao jedan od onih koji su svojim radom, posvećenošću i ljubavlju prema fudbalu doprineli razvoju kluba i sporta u našem mestu.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali, ali i za fudbalsku porodicu Mladosti.

Sahrana Nebojše Balabana obaviće se na Mesnom groblju u Bačkom Jarku u utorak, 17. marta 2026. godine u 12 časova.

Fudbalski klub Mladost Bački Jarak upućuje porodici Balaban najiskrenije saučešće", navedeno je u saopštenju Mladosti.