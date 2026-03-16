Slušaj vest

Nemanja Vidić jedna je od najvećih legendi Crvene zvezde, a za klub sa Marakane debitovao je u sezoni 2001/02.

Brzo je otšao u Spartak iz Moskve, zatim i Mančester junajted gde je takođe ostavio dubok trag, a sve je moglo da bude drugačije da nije dobio pravu priliku na Marakani. Vidićev bivši saigrač iz Zvezde, Ivan Vukomanović, izneo je šok tvrdnje i u intervjuu za Glas Srpske istakao je kako je Dragan Džajić želeo da otera Nemanju sa Marakane.

Sve se to dešavalo pred meč sa Omonijom iz Nikozije u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2001. godine, u kojima Vidić nije ni trebalo da počne u sastavu Crvene zvezde.

1/4 Vidi galeriju Nemanja Vidić u dresu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic /copyright © Pedja Milosavljevic ® 2003, Pedja Milosavljevic /copyright © Pedja Milosavljevic ® 2006

- Prvu zvaničnu evropsku utakmicu koju je Vidić odigrao za Zvezdu, igrali smo zajedno. Sećam se, Bunja (Goran Bunjevčević) otišao je u Totenhem. Došli su Vladimir Matijašević, Goran Đukić, a neko nam je na Kipru falio u odbrani. Sećam se bila je dilema koga da stave, a Omonija je imala nekog Nemca, Rajnera Raufmana u špicu 195 cm visok tip, 40 golova dao glavom. I Muslin me na treningu pita: 'Šta misliš da stavimo malog (Vidića) da igra s tobom u odbrani? Ti, Matija (Matijašević) i on?' Ja kažem: 'Super, zemljaci smo, znamo se, imamo dobru komunikaciju. Biće to sve u redu.' I tu Džaja (Dragan Džajić) napravi problem: 'Kakav on, gde on...Neću mu ni ugovor dati' - počeo je priču Vukomanović, pa dodao:

- I Muslin kaže: 'Džajo pusti, ja sam trener pusti ga s nama šest meseci, biće mali najbolji štoper u Evropi...' Džaja je hteo da pusti Vidića, da ga otera iz Zvezde?! Mi odigramo dole 1:1 i Vida je igrao. Tada je ostao s nama i eto dokle je došao.

1/6 Vidi galeriju Dragan Džajić Foto: Nemanja Nikolić, FOTO: FSS

Zatim se Vukomanović dotakao i Muslina.

- Saradnja sa trenerom Muslinom bila je sjajna. Negde sam se u poslu ugledao na njega. Sa Muslinom sam se upoznao u Monpeljeu. On nikad pre nije radio kao trener u srpskom fudbalu. Kad je došao uveo je nove principe, džentlmenski pristup, nešto na šta nismo navikli. Bio je osveženje u svakom pogledu. Napravio je čudo, te sezone smo primili samo devet golova. Tukli smo, udarali, bili smo prava ekipa. Posle prve sezone došao nam je i Nemanja Vidić, njegov pokojni drug Vlada Dimitrijević, ali i ovi klinci iz generacije '84, pa Joca Damjanović. A Muslin je posle jedne prijateljske utakmice našao Marjana Markovića iz Požarevca. Formirao je dobru grupu igrača, bilo je zadovoljstvo. Imao je vrhunske treninge i sve. Svi za Mukija i u Francuskoj kažu sve najbolje. Pa Zidan kad je dolazio s Realom protiv Partizana hteo je da ga vidi. Policija je čuvala "Hajat", Zidan je izašao iz rekao im da puste Muslina da se vide. Muslin ga je bukvalno iz B ekipe prebacio i najviše radio s njim - istakao je Vukomanović.

Kurir sport / Glas Srpske

BONUS VIDEO: