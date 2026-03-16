Fudbalska reprezentacija Srbije će 31. marta dočekati Saudijsku Arabiju u okviru prijateljske utakmice.

Sada je poznato i gde će taj meč biti odigran.

Veljko Paunović pred meč sa Engleskom Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

FSS je objavio da je duel zakazan na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli.

Termin meča je 31. mart, od 18.00 časova.

U međuvremenu, poznata je i lokacija gostovanja Španiji, četiri dana ranije, na stadionu “Keramika” u Viljarealu (21.00 čas).

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir