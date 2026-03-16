Dolazak Srđana Blagojevića na klupu Partizana doneo je ono što je ekipi nedostajalo – stabilnost i sigurnost u igri.

Crno-beli su ponovo počeli da nižu pobede, a trener je vrlo brzo odlučio da bez eksperimenata veruje najjačim snagama.

Marko Milošević, golman Partizana

 Međutim, dok se čini da je pitanje stručnog štaba rešeno, klub bi već tokom leta mogao da se suoči sa novim problemom. Partizan bi mogao da ostane bez oba golmana.

Na kraju sezone ugovori ističu osmorici fudbalera. Među njima su i standardni prvotimci poput Dembe Seka i golmana Marka Miloševića. Iskusni čuvar mreže ove sezone pruža veoma stabilne partije i jedan je od najpouzdanijih igrača u timu.

Ipak, njegov ugovor ističe za nekoliko meseci i još uvek nema potvrde da će saradnja biti produžena. Pored njega, ovog leta ugovori ističu i Bibrasu Nathu, Saši Zdjelaru koji je potpisao na pola godine, Marku Živkoviću, Gajasu Zahidu, Aranđelu Stojkoviću i Milošu Kruniću.

U slučaju odlaska golmana, Partizan bi praktično ostao samo na mladom Tariku Banjiću, što bi bio veliki izazov pred početak evropskih kvalifikacija.

Ne propustiteFudbalODJAVIO CRVENU ZVEZDU I POTPISAO ZA PARTIZAN! Srpski fudbaler ipak izabrao Humsku, sve je otkrio!
Delije
FudbalVOJVODINA DIŠE ZA VRATOM PARTIZANU: Ludnica u Kragujevcu, Džon Meri heroj "lala"!
Džon Meri fudbaler Vojvodine
FudbalIZ BEOGRADA POBEGLI U SLOBODU! Kako su dva legendarna fudbalera iskoristili gostovanje Partizanu da se izvuku iz okova Štazija!
profimedia-0979699828.jpg
FudbalPOVRATNIČKE REČI BLAGOJEVIĆA! Objasnio šta se dešava sa Partizanom u poslednje vreme!
Srđan Blagojević
FudbalPARTIZAN SLAVIO NA POVRATKU BLAGOJEVIĆA: Crno-beli prekinuli crni niz u Humskoj!

Marko Milošević raspalio Grobare pred derbi: Sve proključalo kad je izašao na Marakanu Izvor: MONDO/Milutin Vujičić