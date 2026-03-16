Slušaj vest

Dolazak Srđana Blagojevića na klupu Partizana doneo je ono što je ekipi nedostajalo – stabilnost i sigurnost u igri.

Crno-beli su ponovo počeli da nižu pobede, a trener je vrlo brzo odlučio da bez eksperimenata veruje najjačim snagama.

Vidi galeriju Marko Milošević, golman Partizana

Međutim, dok se čini da je pitanje stručnog štaba rešeno, klub bi već tokom leta mogao da se suoči sa novim problemom. Partizan bi mogao da ostane bez oba golmana.

Na kraju sezone ugovori ističu osmorici fudbalera. Među njima su i standardni prvotimci poput Dembe Seka i golmana Marka Miloševića. Iskusni čuvar mreže ove sezone pruža veoma stabilne partije i jedan je od najpouzdanijih igrača u timu.

Ipak, njegov ugovor ističe za nekoliko meseci i još uvek nema potvrde da će saradnja biti produžena. Pored njega, ovog leta ugovori ističu i Bibrasu Nathu, Saši Zdjelaru koji je potpisao na pola godine, Marku Živkoviću, Gajasu Zahidu, Aranđelu Stojkoviću i Milošu Kruniću.

U slučaju odlaska golmana, Partizan bi praktično ostao samo na mladom Tariku Banjiću, što bi bio veliki izazov pred početak evropskih kvalifikacija.