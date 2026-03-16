Fudbaleri Napretka odigrali su danas na svom terenu u Kruševcu nerešeno protiv OFK Beograda 2:2, u utakmici 27. kola Super lige Srbije.

Prednost OFK Beogradu doneo je Jakuba Silue golom u 20. minutu, a vođstvo je uvećao Aleksa Cvetković pogotkom u 26. minutu.

Vođstvo OFK Beograda smanjio je Aleksandar Lutovac golom u 56. minutu, da bi isti igrač doneo izjednačenje Napretku pogotkom u 79. minutu.

Napredak zauzima poslednje, 16. mesto na tabeli sa 14 bodova, dok je OFK Beograd sedmi sa 35 bodova.

Napredak će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Novom Sadu protiv Vojvodine, dok će OFK Beograd u Zaječaru biti domaćin protiv IMT-a.