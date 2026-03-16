STOJKOVIĆ OTVORIO DUŠU! Evo zašto je otišao iz Partizana, sve je izneo u javnost!
Bivši golman PartizanaVladimir Stojković dotakao se razloga odlaska iz Humske 2021. godine.
On je u podkastu "2x45" otkrio i zbog čega je u leto te godine odlučio da ode iz Partizana.
Iako je u svom drugom mandatu dva puta igrao grupnu fazu Lige Evrope i podigao dva trofeja Kupa Srbije (sa Miroslavom Đukićem i Savom Miloševićem), Stojković priznaje da je osetio da to više nije dovoljno.
- Moj glavni razlog odlaska iz Partizana je bio taj što sam došao u stanje da više ne mogu da zadovoljim sebe, navijače i njihove ambicije. Za te tri-četiri godine igrao sam dva puta Ligu Evrope i osvojio dva kupa. I sad gledam šta je realno da pored toga zadovoljim moje navijače? To je Liga šampiona. Ali Ligu šampiona ne mogu da igram ako nisam prvi - istakao je popularni "Stojke".
