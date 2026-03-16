Retkost je da fudbalski klubovi za sezonu prijave više od trojice golmana.

Jednostavno, čuvari mreža retko kada dožive povredu, a skoro nikada sva trojica.

Pa, to "skoro" zadesilo je Bajern iz Minhena. U poslednje dve utakmice dvojica su ispala iz stroja.

Bavarci imaju velikih problema pred revanš sa Atalantom iz Bergama u osmini finala Lige šampiona. Ko će stati na gol? Velika je verovatnoća da to bude tinejdžer Leonard Preskot, koji bi sa 16 godina mogao da postane najmlađi golman u istoriji Lige šampiona.

Prva opcija Bajerna svakako je Manuel Nojer. Čuveni golman je, međutim, zbog povrede mišića duže odsutan. Ovih dana bi trebao da se vrati treninzima sa ekipom, a pitanje je kada će zaigrati.

Druga opcija Bavaraca je Jonas Urbig. Međutim, on je dobio potres mozga na prvoj utakmici protiv Atalante u Ligi šampiona, i pitanje je da li je sposoban da brani u revanšu.

Njega je u Bergamu zamenio Sven Urlih. Urlih je bio starter u Bundesligi protiv Bajera iz Leverkuzena minulog vikenda, ali je doživeo povredu koja će ga odvojiti od terena najmanje šest nedelja.

Da problem po Bavarce bude veći, četvrti golman Leon Klanac je takođe neko vreme van stroja zbog povrede butine.

Povredu vuče i peti golman, a u pitanju je Janis Bertl koji je član rezervnog tima Bajerna.

Treneru Vensanu Kompaniju ostaje, dakle, ili da se odluči za mladog Preskota, ili da rizikuje sa Urbigom nakon povrede glave. Možda će mu odluku olakšati činjenica da je Bajern u prvoj utakmici u Bergamu slavio rezultatom 6:1 i praktično već obezbedio prolaz u četvrtfinale.

Da dodamo da oreol najmlađeg golmana u Ligi šampiona nosi Belgijanac Marten Vandevort, koji je 2019. godine za Genk branio sa 17 godina, devet meseci i 14 dana.