Najbolji strelac u istoriji fudbalske reprezentacije Brazila Nejmar ne nalazi se na spisku igrača selektora Karla Ančelotija za predstojeće prijateljske utakmice protiv selekcija Francuske i Hrvatske.

Reprezentacija Brazila će prvo 26. marta u Bostonu igrati protiv Francuske, da bi potom 1. aprila u Orlandu igrala protiv Hrvatske.

Nejmar, koji je za reprezentaciju Brazila postigao ukupno 79 pogodaka na 128 utakmica, je za selekciju svoje zemlje poslednji put igrao 18. oktobra 2023. godine.

Krilni napadač Santosa je nedavno imao problem sa povredom, zbog koje je sa terena odsustvovao od 10. januara do 16. februara.

Na spisku Ančelotija nalaze se:

Golmani: Alison, Bento i Ederson.

Odbrambeni igrači: Markinjos, Gabrijel Magaljaes, Leo Pereira, Bremer i Ibanjes.

Krilni igrači: Vesli, Aleks Sandro, Danilo i Daglas Santos.

Igrači sredine terena: Kazemiro, Fabinjo, Andrej Santos, Danilo i Gabrijel Sara.

Napadači: Vinisijus Žunior, Rafinja, Gabrijel Martineli, Mateus Kunja, Luis Enrike, Endrik, Igor Tijago, Rajan i Žoao Pedro.