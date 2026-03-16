Selektor fudbalske reprezentacije Crne GoreMirko Vučinić saopštio je spisak za predstojeće prijateljske duele protiv Slovenije i Andore.

Na spisku se nalaze četiri aktuelna fudbalera Partizana: Andrej Kostić, Stefan Milić, Milan Roganović i Milan Vukotić.

PARTIZAN - AEK, revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Oni će na kratko napustiti Beograd kako bi se priključili obavezama u selekciji Crne Gore.

Spisak fudbalera Crne Gore:

Golmani: Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Mirandes, Španija), Balša Popović (OFK Beograd, Srbija);

Odbrana: Stefan Savić (Trabzon, Turska), Adam Marušić (Lacio, Italija), Marko Vešović (Lokomotiva, Hrvatska), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Nikola Šipčić (Asteras, Grčka), Andrija Vukčević (Preston, Engleska), Slobodan Rubežić (Korona Kilce, Poljska), Marko Perović (Atletiko Madrilenjo, Španija), Milan Roganović (Partizan, Srbija), Stefan Milić (Partizan, Srbija);

Vezni red: Vladimir Jovović (Nefči, Uzbekistan), Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Sead Hakšabanović (Malme, Švedska), Driton Camaj (Novi Pazar, Srbija), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Andrija Bulatović (Lans, Francuska), Novica Eraković (Omonija, Kipar);

Napad: Stevan Jovetić (Omonija, Kipar), Stefan Mugoša (Inčon, Južna Koreja), Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Milutin Osmajić (Preston, Engleska) i Andrej Kostić (Partizan, Srbija).

Ne propustiteKošarkaKRATKO I JASNO! "Bogdan Bogdanović se vratiti u Partizan"!
Bogdan Bogdanović
FudbalANČELOTI IZOSTAVIO NEJMARA: Brazilci bez najboljeg strelca protiv Francuske i Hrvatske
Nejmar
EvroligaDRAMA U ATINI PRED DOLAZAK CRVENE ZVEZDE: Kendrik Nan hitno odleteo u SAD
ZVEZDA-PAO_32.JPG
KošarkaPETORKA OD 196 GODINA: Poznati klub okupio veterane koji bi mogli da se bore za titulu u Evroligi
KK Tenerife, Marselinjo Uertas

BONUS VIDEO:

Delije slave, Grobari tuguju - reakcije namon derbija Izvor: Kurir