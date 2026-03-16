ANDREJ KOSTIĆ I DRUGARI IZ PARTIZANA VEĆ SPAKOVALI KOFERE! Poziv koji se ne odbija - put pod noge...
Selektor fudbalske reprezentacije Crne GoreMirko Vučinić saopštio je spisak za predstojeće prijateljske duele protiv Slovenije i Andore.
Na spisku se nalaze četiri aktuelna fudbalera Partizana: Andrej Kostić, Stefan Milić, Milan Roganović i Milan Vukotić.
Oni će na kratko napustiti Beograd kako bi se priključili obavezama u selekciji Crne Gore.
Spisak fudbalera Crne Gore:
Golmani: Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Mirandes, Španija), Balša Popović (OFK Beograd, Srbija);
Odbrana: Stefan Savić (Trabzon, Turska), Adam Marušić (Lacio, Italija), Marko Vešović (Lokomotiva, Hrvatska), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Nikola Šipčić (Asteras, Grčka), Andrija Vukčević (Preston, Engleska), Slobodan Rubežić (Korona Kilce, Poljska), Marko Perović (Atletiko Madrilenjo, Španija), Milan Roganović (Partizan, Srbija), Stefan Milić (Partizan, Srbija);
Vezni red: Vladimir Jovović (Nefči, Uzbekistan), Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Sead Hakšabanović (Malme, Švedska), Driton Camaj (Novi Pazar, Srbija), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Andrija Bulatović (Lans, Francuska), Novica Eraković (Omonija, Kipar);
Napad: Stevan Jovetić (Omonija, Kipar), Stefan Mugoša (Inčon, Južna Koreja), Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Milutin Osmajić (Preston, Engleska) i Andrej Kostić (Partizan, Srbija).
