Slušaj vest

Fudbaleri Fiorentine slavili su ubedljivo kao gosti protiv Kremonezea sa 4:1 u 29. kola Serije A.

Viola je upisala važan trijumf u direktnom duelu za opstanak u elitnoj diviziji.

FIORENTINA DEMONSTRIRALA MOĆ I BROJALA DO ŠEST! Čuka upisala još jedan poraz u LK - Viola bez problema opravdala ulogu favorita!

Fiorentina je već u prvom poluvremenu, posle golova Parizija u 25. i Pikolija u 32. minutu, zakoračila ka tri boda.

Potez meča viđen je u 49. minutu, kada je Dodo "izvozao" defanzivce, ali i golmana domaćih.

Okereke je u 57. minutu vratio nadu Kremonezeu, ali je već u 70. Gudmundson, posle sjajne akcije, sprečio bilo kakvu dramu.

Fiorentina je 16. na tabeli sa 28 bodova, ima četiri više od Kremoneza, koji je u opasnoj zoni i drži 18. poziciju.

BONUS VIDEO: