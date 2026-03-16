Fudbaleri Fiorentine slavili su ubedljivo kao gosti protiv Kremonezea sa 4:1 u  29. kola Serije A.

Viola je upisala važan trijumf u direktnom duelu za opstanak u elitnoj diviziji.

Foto: Kurir

Fiorentina je već u prvom poluvremenu, posle golova Parizija u 25. i Pikolija u 32. minutu, zakoračila ka tri boda.

Potez meča viđen je u 49. minutu, kada je Dodo "izvozao" defanzivce, ali i golmana domaćih.

Okereke je u 57. minutu vratio nadu Kremonezeu, ali je već u 70. Gudmundson, posle sjajne akcije, sprečio bilo kakvu dramu.

Fiorentina je 16. na tabeli sa 28 bodova, ima četiri više od Kremoneza, koji je u opasnoj zoni i drži 18. poziciju.

