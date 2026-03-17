Iskusni srpski fudbalski trener Nenad Lalatović, čitavu deceniju iza nas, žari i pali u domaćem fudbalu.

Timovi koje je Lalatović vodio igrali su atraktivan i lep fudbal, a kruna njegove karijere dogodila se na klupi Vojvodine gde je u finalu Kupa Srbije nakon penala pobedio Partizan u sezoni 2019/2020.

Ipak, Lalatović je često bio i u epicentru skandala, gde je često ulazio u verbalni klinč sa navijačima i pojedinim novinarima na konfrencijama za medije.

Vratimo se u sezonu 2018/2019 kada je Lalatović vodio Radnički iz Niša. Bio ljut i besan na konferenciji posle pobede svog tima (2:1) protiv Napretka u Kruševcu, koji je sa klupe tada predvodio Milorad Kosanović, nažalost, nedavno preminuli fudbalski trener i radnik.

Prisetimo se te situacije i kako je došlo do svađe i verbalnog sukoba...

Fitilj je tada zapalila portparolka Kruševljna koja je pre uvodne reči pitala Lalatovića da li je srednji prst koji je pokazao tokom utakmice bio namenjen rukovodstvu Napretka ili Radničkog.

- Kada već to pitaš, onda mi kaži da li si me vređala i psovala decu - mirno je odreagovao Lalatović.

Međutim, onda je jedan od prisutnih, Lalatović ga je nazvao navijačem, počeo da viče i priča kako je ga je on psovao. Nije birao reči kojima se obratio mladom stručnjaku. Bilo je tu najprimitivnijih psovki. Lalatovićeva reakcija je bila žestoka.

„J.... ja tebe u usta, j.... ti mater mrtvu, onu seljačku. Pi....., j.... ja tebi sve p....! Dođi, ovde p.... jedna“, kao furija je vikao Lalatović.

Pokušao je tada da ga smiri iskusni Milorad Kosanović...

- Ko je pustio ovog dripca ovde da dođe i mene da vređa. Za mene je konferencija završena. Pustila si da me čovek ovde psuje i vređa. Sram te bilo“, obraćao se Lalatović portparolki Napretka i čak pošao da napusti halu.

Tako je to bilo pre skoro osam godina...

Lalatović je ove sezone preuzeo Novi Pazar i napravio pravi bum u Superligi Srbije sa ovim timom. Nedavno je na stadionu "Karađorđe" počistio favorizovanu Vojvodinu i podigao Pazarce na tabeli u daljoj borbi za plasman u evropske kvalifikacije na leto.

