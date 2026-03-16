Fudbaleri Brentforda odigrali su večeras na svom terenu u Londonu nerešeno protiv Vulverhemptona 2:2, u utakmici 30. kola Premijer lige.

Prednost Brentfordu doneo je Majkl Kajode golom u 22. minutu, a vođstvo je uvećao Igor Tijago pogotkom u 37. minutu.

Premijer liga 2025/26

 Vođstvo Brentforda smanjio je Adam Armstrong golom u 44. minutu, a izjednačenje Vulverhemptonu doneo je Tolu Arokodare pogotkom u 77. minutu.

Brentford je sedmi na tabeli sa 45 bodova, dok Vulverhempton zauzima poslednje, 20. mesto sa 17 bodova.

Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Premijer ligi igrati na gostujućem terenu, Brentford protiv Lidsa, a Vulverhempton u Londonu protiv Vest Hema.

