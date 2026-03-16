Fudbaleri Rajo Valjekana odigrali su večeras na svom terenu u Madridu nerešeno protiv Levantea 1:1, u utakmici 28. kola španske Primere.

Prednost Levanteu doneo je Karlos Espi golom u 41. minutu, a izjednačenje Rajo Valjekanu Pate Sis pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Primera 2025-2026

Rajo Valjekano je od 53. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Nobel Mendi.

Rajo Valjekano se nalazi na 13. poziciji na tabeli sa 32 boda, dok Levante zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 23 boda.

Rajo Valjekano će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Barselone, dok će Levante u Valensiji dočekati Ovijedo.