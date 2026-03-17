Vladimir Stojković dobro je poznato lice u svetu srpskog fudbala.

Popularni Stojke branio je i za Crvenu zvezdu i za Partizan, ostavio je dubok trag u oba beogradska večita rivala i dok je na Marakani omražen, u Humskoj ga vole. Sada je Stojković golman Čukaričkog, a u podkastu "2x45" Mozzart sporta, govorio je o brojnim zanimljivim temama.

Otkrio je bivši golman Partizana kada očekuje da se titula vrati u Humsku,

Vladimir Stojković Foto: Starsport

- Po mom mišljenju prva Partizanova titula će doći kad budemo videli neke probleme u Crvenoj zvezdi. Znači da su neki Arnautović ili Ivanić tužili klub, da se desi tako nešto. Ako me razumete, ne pričam konkretno o imenima. To je neki prvi znak da je titula blizu. Do tad mislim da je jako teško da se nešto dogodi. Ostaje nam da se nadamo, da za to vreme konsolidujemo redove i budemo što jači kad dođe vreme - istakao je Stojković, a zatim se osvrnuo na krizu u Humskoj i skandiranja "uprava napolje":

- Ja nisam neko ko voli da bude kritičar po svaku cenu. Pre godinu sam prvi put rekao koje mi se stvari ne sviđaju, kad je bila najveća euforija, ali sam se zaustavio iz tog razloga da ne bi navijačima uskratio zadovoljstvo. Svi su očekivali da će dolaskom Peđe Mijatovića dešavati nešto slično kao sa Željkom Obradovićem u košarkaškom klubu. Ja, koji sam dugo godina bio deo prvog tima i koji znam kako sve funkcioniše, znam gde su greške, koliko je teško i koji su pomaci sa novom Upravom. Ja sam samo dužan navijačima Partizana da kažem ono što mislim i što vidim kao neko koje je proveo tu 15 godina. A opet ne bih voleo da zaustavljam Partizan u nekom mogućem zaletu ili u nekom pohodu ka tituli ili kupu. Uvek sam govorio iskreno i uvek ću govoriti šta mislim.

Vladimir Stojković na pripremama Čukaričkog Foto: Fk Čukarički

Titula je, i ove godine, izgubljena...

- Činjenično stanje je da je sve izgubljeno po pitanju titule. Drugo mesto vodi u Ligu Evrope, tako da to sada treba da bude prioritet. Vojvodina je na bod, digla se, dovela kvalitetne pojedince i ozbiljno konkuriše za to drugo mesto. Tako da mislim drugo mesto treba životom braniti, a onda na leto da se proba uđe u Ligu Evrope - smatra Stojković, pa dodatno objašnjava bes navijača:

- Navijači su isfrustrirani, tako je godinama unazad. Pojačao se odlazak na basket, naravno, na to je uticao i dolazak Željka Obradovića, napravila se euforija. Generalno, Partizan je u fudbalu, otkad je došla nova uprava, izgubio dva Kupa, koji su bili jedina realna šansa da se u ovim okolnostima da se dođe do trofeja. Sad je ostalo da se privede kraju sezona, po meni će još teže biti sačuvati to drugo mesto.

Kurir sport / Mozzart sport

