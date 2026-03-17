Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 21. marta od 16.00 časova, na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Radničkog iz Niša.

Tim povodom oglasili su se iz Ljutice Bogdana 1A i sapštili da svi navijači ulaznice mogu obezbediti svakim radnim danom, putem onlajn prodaje.

Marko Arnautović slavi pobedu posle 178. večitog derbija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Karte za meč sa timom iz Niša su puštene u ONLAJN prodaju, dok će na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” biti dostupne u petak od 10.00 do 18.00 časova, kao i u subotu, na dan utakmice od 10.00 sati, pa sve do početka duela.

U Crvenoj zvezdi žele da popularna Marakana bude lepo popunjena, pa je navijače na stadion pozvao i Vasilije Kostov, mlada zvezda tima, koji je u konstantnoj formi tokom cele sezone.

Ulaznice za meč sa Radničkim su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara



Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara

Fudbaleri Crvene zvezde su ubedljivi lideri na tabeli Superlige, sa deset bodova više od Partizana i 11 od Vojvodine.