Takođe, utakmice će se igrati u sedam gradova širom SAD, saopštili su organizatori. Raniji početak takmičenja, koji je odobrio Međunarodni olimpijski komitet (MOK), omgućiće ekipama dva dodatna dana odmora u odnosu na prethodne Igre u Parizu 2024. godine.

U raspored su ubačeni dodatni slobodni dani posle grupne faze i četvrtfinala, kako bi reprezentacije imale dovoljno vremena za putovanja.

Fudbalska takmičenja počeće 10. jula, a grupna faza i četvrtfinala igraće se u Njujorku, Kolambusu, Ohaju, Nešvilu, Tenesiju i Sent Luisu.

Nokaut faza igraće se u Kaliforniji, u San Hozeu, San Dijegu i Pasadeni, a utakmice za zlatnu medalju na Rouz Bolu, stadionu na kome se igralo finale Svetskog prvenstva 1994. godine, finale ženskog Svetskog prvenstva 1999. i meč za zlatnu olimpijsku medalju 1984.

Raspored odigravanja svih utakmica biće objavljen naknadno.

Olimpijske igre u Los Anđelesu održaće se od 14. do 30. jula 2028. godine.

