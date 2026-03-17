Slušaj vest

Novi selektor Karlo Anćeloti je odlučio da Nejmara ne uvrsti na spisak fudbalera za prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske koje će Brazil igrati krajem marta.

Fudbaler Santosa se nadao da će igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu, a to što nije pozvan za prijateljske utakmice vidi kao loš znak.

"Ne može ovo da prođe nezapaženo. Ne mogu da ćutim. Naravno da sam uzrujan i tužan što nisam pozvan. Međutim, fokus ostaje, dan za danom, trening za treningom, utakmica za utakmicom. I dalje smo fokusirani. Ostvarićemo svoj cilj. Pred nama je još konačni spisak", rekao je Nejmar, a prenosi "Globo".

Nekadašnji fudbaler Barselone, Pari Sen Žermena i Al Hilala se nedavno vratio na teren nakon povrede kolena i nada se da će biti fizički spreman da pomogne Brazilu na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

1/11 Vidi galeriju Nejmar Foto: Printskrin/Instagram

Legendarni Anćeloti bi spisak fudbalera za Svetsko prvenstvo trebalo da objavi u maju.

Evo šta je Italijan rekao na konferenciji za medije.

"Nejmar može biti na Svetskom prvenstvu ako je na 100 odsto. Zašto ga nisam pozvao sada? Zato što nije na 100 odsto, potrebni su nam igrači koji jesu", poručio je Karlo Anćeloti.