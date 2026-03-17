Na Instagram nalogu fudbalskog kluba Briznejn Ror objavljene su fotografije nasmejanih fudbalerki Fateme Pasandide i Atefe Ramezanisade, kako obučene u klupske dresove poziraju uz fudbalerke te ekipe.

"Ostajemo posvećeni pružanju podrške dok idu ka sledećoj fazi", navodi se u objavi kluba, a obe fudbalerke su ispod objave zahvalile na podršci.

To je objavljeno nakon što je ostatak iranske fudbalske delegacije napustio Maleziju na putu ka Omanu, nakon što je australijska vlada ponudila većini igračica humanitarne vize kada je Iran ispao sa Azijskog kupa.

Sedam reprezentativki Irana prihvatilo je ponudu za azil, ali su samo dve ostale pri odluci, a njih pet su se priključile ostatku delegacije.

Klub iz Brizbejna je odbio dalje da komentariše i naveo da bi sva pitanja na tu temu trebalo poslati Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Klub je prošle nedelje saopštio da je fudbalerkama ponudio "mesto za trening, za fudbal i pripadnost".

One su prebačene na nepoznatu i bezbednu lokaciju i dobijaju pomoć australijskih vlasti.

Fudbalerke Irana su doputovale u Australiju na takmičenje nekoliko dana pre nego što je počeo rat u Iranu 28. februara, napadom Izraela i SAD. One su bile u centru pažnje jer nisu pevale himnu pre početka prve utakmice, a to je u njihovoj domovini shvaćeno kao čin protesta ili otpora, a kod nekih kao izraz žalosti.

Fudbalerke nisu objasnile zbog čega su tako postupile, ali su uoči naredne dve utakmice pevale himnu. Posle grupne faze završile su takmičenje na Azijskom kupu i trebalo je da se vrate u ratom zahvaćeni Iran, zbog čega su se pojavili pozivi Vladi Australije da im odobri azil.

Pojedine organizacije izrazile su zabrinutost za njihovu bezbednost, nakon što ih je jedan sportski komentator na televiziji nazvao "ratnim izdajnicima" jer nisu pevale himnu.

Iranski zvaničnici su prošle sedmice odbacili navode da fudbalerke neće biti bezbedne kada se vrate kući.

