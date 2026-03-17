VELIKA DRAMA PRED UTAKMICU SEZONE! Isplivao snimak sa treninga pred derbi Lige šampiona, Evropa bruji o jednom detalju
Derbi će biti odigran u utorak sa početkom od 21 čas u Mančesteru gde će Mančester siti probati da nadoknadi veliki zaostatak iz prve utakmice protiv Reala u Madridu.
Ekipa Pepa Gvardiole je izgubila rezultatom 3:0 zahvaljujući het-triku koji je već u prvom poluvremenu postigao Federiko Valverde.
Šanse za plasman u četvrtfinale za "građane" nisu velike, ali su prema kladionicama favorit za pobedu. Naravno, raniji gol domaćeg tima mogao bi da donese veliko uzbuđenje.
Kada je reč o Realu, nije poznato da li će Kilijan Mbape igrati.
Francuz je propustio prethodnih pet utakmica zbog povrede kolena, a onda se vratio u tim.
Međutim, na treningu Madriđana u Mančesteru, dan pred veliku utakmicu, jedan detalj je izazvao brojne reakcije i komentare.
Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se Mbape sa izrazom lica koji govori da je osetio bol, dok rukom dodiruje koleno.
Pogledajte tu situaciju:
Bonus video: