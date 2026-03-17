Kako se navodi, Lučano Spaleti bi mogao da produži ugovor do juna 2027. godine uz mogućnost nastavka saradnje na još jednu sezonu.

Spaleti je krajem oktobra na klupi zamenio Igora Tudora, kada je potpisao ugovor do kraja ove sezone.

Pregovori o novom ugovoru počeli su pre nekoliko nedelja, a dve strane su blizu dogovora.

Lučano Spaleti Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA / Zuma Press / Profimedia

Juventus je peti u Seriji A sa bodom manje od četvrtoplasiranog Koma, a Splaeti je u 29 utakmica ostvario 16 pobeda.

Od njegovog dolaska 30. oktobra, samo su Inter (50) i Milan (42) osvojili više bodova od Juventusa (38) u Seriji A.

