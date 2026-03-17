Nemački stručnjak Hansi Flik ostaće trener fudbalera Barselone do juna 2028. godine!

Ovu vest potvrdio je predsednik katalonskog kluba Đoan Laporta.

Flik (61) ima ugovor sa Barselonom do 30. juna 2027. godine, a on će uskoro biti produžen.

"Uskoro ćemo da objavimo produženje ugovora sa Flikom. Biće to do juna 2028. Uvek preferiramo da u ugovoru ima još jednu godinu. Deko će biti zadužen za pregovore, a Rafa Juste će da finalizira ugovor", rekao Laporta u razgovoru za Radio Katalunja.

"Voleo bih da imam Flika tokom celog svog mandata. To bi pokazalo stabilnost kluba i dokazalo da pobeđujemo. On je mlad čovek sa puno energije koji je srećan u klubu i u gradu", dodao je predsednik Barselone.

Flik je preuzeo Barselonu tokom leta 2024. godine, a sa katalonskim klubom osvojio je četiri trofeja.

Španski mediji navode da se Flik pre mesec dana dogovorio sa čelnicima Barselone o produženju saradnje, ali je nemački trener tražio da ova informacija ne bude objavljena dok ne bude završen izborni proces u katalonskom klubu.

