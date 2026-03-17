DIJEGO SIMEONE U PROBLEMU: Na meč protiv Totenhema putuje bez ključnog aduta!
Trener Atletika Dijego Simeone objavio je spisak od 23 fudbalera, koji će konkurisati za revanš meč osmine finala Lige šampiona protiv Totenhema.
Atletiko se nalazi u problemu pošto će golman Jan Oblak propustiti duel sa Totenhemom zbog povrede.
Na spisku se nalaze:
Golmani: Huan Muso, Salvi Eskvivel, Mario de Luis.
Odbrana: Hoze Marija Himenez, Mateo Ruđeri, Nauel Molina, Klemon Lengle, David Hancko, Mark Pubil, Robin Le Norman, Hulio Dijaz.
Srednji red: Džoni Kardozo, Koke, Aleks Baena, Markos Ljorente, Đulijano Simeone, Obed Vargas, Niko Gonzalez.
Napad: Antoan Grizman, Aleksander Sorlot, Tijago Almada, Hulijan Alvarez i Ademola Lukman.
Meč između Totenhema i Atletika biće odigran sutra od 21 čas u Londonu. U prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona između ovih rivala, koja je odigrana prošle nedelje u Madridu, Atletiko je slavio sa 5:2.
BONUS VIDEO: