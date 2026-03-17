Slušaj vest

Trener Atletika Dijego Simeone objavio je spisak od 23 fudbalera, koji će konkurisati za revanš meč osmine finala Lige šampiona protiv Totenhema.

Atletiko se nalazi u problemu pošto će golman Jan Oblak propustiti duel sa Totenhemom zbog povrede.

Jan Oblak protiv Real Madrida Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia

Na spisku se nalaze:

Golmani: Huan Muso, Salvi Eskvivel, Mario de Luis.

Odbrana: Hoze Marija Himenez, Mateo Ruđeri, Nauel Molina, Klemon Lengle, David Hancko, Mark Pubil, Robin Le Norman, Hulio Dijaz.

Srednji red: Džoni Kardozo, Koke, Aleks Baena, Markos Ljorente, Đulijano Simeone, Obed Vargas, Niko Gonzalez.

Napad: Antoan Grizman, Aleksander Sorlot, Tijago Almada, Hulijan Alvarez i Ademola Lukman.

Meč između Totenhema i Atletika biće odigran sutra od 21 čas u Londonu. U prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona između ovih rivala, koja je odigrana prošle nedelje u Madridu, Atletiko je slavio sa 5:2.

 BONUS VIDEO:

Izvor: Kurir sport