Čukarički je promovisao novog šefa stručnog štaba Marka Jakšića, koji je potpisao ugovor sa dve i po godine sa klubom sa Banovog brda.

„Srećan sam što sam došao u Čukarički. Od prvog dana mi je jasno gde sam došao, vratio sam se kući. Prošlost ostavljam iza sebe, napravio sam korak napred u karijeri. Moj stručni štab i ja daćemo 200 odsto da budemo bolji. Smatram da ovaj klub zaslužuje mesto među četiri najbolja u Srbiji i boriću se za to“, rekao je Jakšić.

Čukarički teži plasmanu u vrhu srpskog fudbala, ali je Jakšić bio realan i taj plan je odložio za sledeću godinu.

„Ove sezone će to biti teško, ali uprava mi je ukazala veliko poštovanje i želju da me dovede. Zato imam obavezu da im to vratim na terenu. Krećemo da radimo jako i nadam se da će sve doći na svoje.“

Novi trener Čukaričkog podsetio je i na period u Surdulici, gde je napravio značajan rezultat.

„Da nije bilo dobrih rezultata sa Surduličanima, verovatno me ne bi ni kontaktirali iz Čukaričkog. Radnik sam vodio od šeste pozicije u Prvoj ligi do Superlige, a sada je klub šesti u Superligi. Malo ko je verovao da je to moguće. Ipak, verovao sam tada u sebe, kao i sada. Da ne verujem, ne bih ni dolazio ovde.“

Foto: Fk Čukarički

Iako je relativno novo ime na velikoj sceni, Jakšić ističe da stalno radi na svom razvoju.Pre nego što je došao u Čukarički, direktor Vladimir Matijašević je njega i Radomira Kokovića apostrofirao kao dvojicu najboljih mladih trenera.

„Imponuje mi što je trud koji sam uložio prepoznat. Nisam mađioničar, niti Jirgen Klop, ali se trudim da svakodnevno učim i napredujem. Vreme će pokazati dokle mogu da doguram.“

Kada je reč o njegovoj fudbalskoj filozofiji, poruka je jasna – ofanzivan i moderan fudbal.

„Želim da moje ekipe igraju na gol više. U Radniku smo promenili DNK ekipe koja je ranije bila ultradefanzivna. Moderan fudbal podrazumeva više igrača u završnici, kompaktnost i agresiju. To me je i dovelo dovde.“

Posebno je naglasio i odnos prema mladim igračima, što je i jedna od tradicija Čukaričkog.

„Nemam problem da u tim stavim omladinca ako zaslužuje šansu. Teren je jedino merilo. Trener koji neće da stavi dobrog mladog igrača, bukvalno puca sam sebi u nogu. Ako treba, izaći ćemo i sa pet ili šest bonus igrača.

Jakšiću će u radu pomagati Dejan Đuričić, Miloš Lukić, Milan Smiljanić, Oliver Kovačević, Hristo Hristijan, Marko Blažić i Draško Obradović.

Prvi izazov Jakšića na klupi „brđana“ biće duel protiv Železničara.

„Poznajem svoju ekipu i znam kako želimo da izađemo na teren. Sa druge strane moram da pohvalim Železničar i njihovog trenera Radomira Kokovića. Napravili su odličan rezultat. Protiv svakog protivnika idemo na pobedu. Liga je ove godine veoma izjednačena i to je dobro za naš fudbal.“

Foto: Fk Čukarički

Jakšić smatra da trenutni bodovni saldo ne oslikava u potpunosti igre koje je ekipa prikazivala na terenu.

„Pratio sam Čukarički i mislim da su u mnogim utakmicama sitni detalji pravili razliku. Bilo je mečeva u kojima je ekipa igrala dobro, ali rezultat to nije ispratio. Fudbal je često igra nijansi, nekad jedan trenutak odluči da li ćete uzeti tri boda ili ostati praznih ruku.

Osvrnuo se Jakišić i na očekivanja od tima.

„Verujem da će igračima prijati način na koji ćemo raditi. Intenzitet treninga će se podići, a takav ritam možda će više odgovarati mlađim igračima, ali sam siguran da svi mogu da odgovore zahtevima. Nadam se i da će nas malo više poslužiti sreća, jer bez nje je teško napraviti ozbiljan rezultat. Ako uspemo da spojimo dobar rad, energiju i malo sportske fortune, verujem da možemo da se dokopamo plej-ofa“, zaključio je Marko Jakšić.

Na Banovom brdu se nadaju da će upravo Jakšić biti vetar koji će ponovo pokrenuti brod koji je ovog proleća zapao u tišinu. A ako se njegove reči pretvore u dela, Čukarički bi uskoro ponovo mogao da plovi ka evropskim vodama.

