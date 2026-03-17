Čukarički je promovisao novog šefa stručnog štaba Marka Jakšića. Mladi stručnjak potpisao je sa timom sa Banovog brda višegodišnji ugovor, čime je klub jasno stavio do znanja da u njega ima dugoročno poverenje.

Tehnički direktor kluba, Goran Grkinić, u uvodnom obraćanju nije krio zadovoljstvo zbog postignutog dogovora, naglasivši da je Jakšić profil trenera koji se savršeno uklapa u viziju Čukaričkog.

„Sa zadovoljstvom predstavljam novog šefa stručnog štaba Marka Jakšića. Ne bih mnogo dužio, napravio je sjajne rezultate i pre svega modernu igru koja nama odgovara. Celu sezonu je njegov bivši klub igrao fenomenalno, njegova je zasluga najveća i mi smo to ispratili. Odlučili smo se da napravimo taj korak“, počeo je Grkinić.

Svestan da su promene usred sezone specifične, Grkinić je poručio da Jakšić neće imati pritisak „rezultata preko noći“.

„Znamo da Marko nije mađioničar i da ne može odmah, za nedelju ili dve, da nametne sve svoje zahteve. Zato smo se i dogovorili da potpišemo ugovor na dve i po godine. Imaće strpljenje i svu moguću podršku svih nas u klubu. Najviše očekujem od letnjih priprema, a ovih mesec-dva dana da „izguramo“ kako treba.“

Direktor „Brđana“ se osvrnuo i na ranije izjave sportskog direktora Vladimira Matijaševića, koji je Jakšića apostrofirao kao jednog od najtalentovanijih trenera u zemlji.

„Sportski direktor je pre par meseci napomenuo Marka Jakšića i Kokovića. Njih dvojica su, po mom mišljenju, ako ne računamo večite rivale, najbolji treneri trenutno u Superligi. Marko je mlad i ambiciozan, i to nas je najviše privuklo da napravimo kontakt čim se otvorila mogućnost. Čukarički se trenutno bori za ulazak u plej-of, a raspored do kraja regularnog dela sezone nije nimalo lak.“

Grkinić veruje u ekipu, ali naglašava da plasman među osam najboljih nije jedino merilo uspeha u ovom trenutku.

„Kako zaslužimo, tako će i biti. Biće kako Gospod zapovedi, ali zavisi dosta i od nas. Ako mi ne budemo pravi, tu mislim na ceo klub, ne samo na tim – ne možemo se nadati ničemu. Prioritet jeste ulazak u plej-of, ali ako se to i ne desi, nije smak sveta jer sa Markom imamo ozbiljne, dugoročne planove. Imali smo neke rezultate koji nisu mogli su da odu na jednu ili na drugu stranu, ali ja sam ubeđen i u dogovor u normalni razgovor sa direktorom Matijaševićem mi imamo tim među četiri ekipe. To je moje neko mišljenje od starta negde sezone i mišljenje negde celokupne fudbalske javnosti. Što nije došlo do toga ima sigurno i dosta u tome da nismo imali sreće, ali i dosta i do nas. Mislim, pričamo onako najiskrenije, kad kažem nas celog kluba i tako da sa te strane negde sreću treba i zaslužiti. Očigledno nije bila tako do nekog određenog trenutka, na nama je sada da da pokažemo svi u klubu da zašto mislimo da zaslužujemo među osam da budemo, to je sigurno. E sad da li ćemo biti među osam, pokazaće vreme.“

Marko Jakšić će debi na klupi Čukaričkog imati već predstojećeg vikenda, kada „Brđani“ dočekuju ekipu Železničara u Pančevu.

