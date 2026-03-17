Fudbaler Rome Nil El Ajnaui i njegova pordica opljačkani su u ranim jutarnjim satima u njegovoj kući u glavnom gradu Italije, preneli su italijanski mediji.

Prema izveštajima lista Gazeta delo Sport, šestorica naoružanih pljačkaša upala su u El Ajnauijevu kuću oko 3 sata ujutro. Oni su ušli kroz prozor dnevne sobe nakon što su skinuli zaštitu za prozore.

Nil El Ajnaui Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaler Rome se navodno prvi probudio zbog buke i zajedno sa majkom, bratom i njihovim partnerima bio je zaključan u sobi, dok su provalnici krali nakit vredan oko 10.000 evra, sat Roleks i kolekciju dizajnerskih torbi.

El Ajnaui nije prvi fudbaler Rome ili Lacija koji je opljačkan na sličan način. Prethodnih godina, provalnici su ušli u kuće Veslija, Krisa Smolinga, Kristijana Panučija i Filipea Meksesa.

On je odmah obavestio klub o incidentu i neće danas trenirati sa ekipom uoči revanš utakmice osmine finala Lige Evropa protiv Bolonje, u četvrtak.

