JEZIVE VESTI IZ ITALIJE - ZVEZDA ROME NA METI NAORUŽANIH PLJAČKAŠA! Upali mu u kuću u tri ujutru, pa ga ZAKLJUČALI zajedno sa porodicom: Isplivali SVI DETALJI!
Fudbaler Rome Nil El Ajnaui i njegova pordica opljačkani su u ranim jutarnjim satima u njegovoj kući u glavnom gradu Italije, preneli su italijanski mediji.
Prema izveštajima lista Gazeta delo Sport, šestorica naoružanih pljačkaša upala su u El Ajnauijevu kuću oko 3 sata ujutro. Oni su ušli kroz prozor dnevne sobe nakon što su skinuli zaštitu za prozore.
Fudbaler Rome se navodno prvi probudio zbog buke i zajedno sa majkom, bratom i njihovim partnerima bio je zaključan u sobi, dok su provalnici krali nakit vredan oko 10.000 evra, sat Roleks i kolekciju dizajnerskih torbi.
El Ajnaui nije prvi fudbaler Rome ili Lacija koji je opljačkan na sličan način. Prethodnih godina, provalnici su ušli u kuće Veslija, Krisa Smolinga, Kristijana Panučija i Filipea Meksesa.
On je odmah obavestio klub o incidentu i neće danas trenirati sa ekipom uoči revanš utakmice osmine finala Lige Evropa protiv Bolonje, u četvrtak.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO: