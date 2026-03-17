Kapiten fudbalske reprezentacije Velsa Aron Remzi neće igrati za nacionalni tim u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo koje će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Remzi je bez kluba otkako je u decembru napustio Pumas, a za meksički klub nije igrao od septembra. On nije igrao za reprezentaciju Velsa od septembra 2024. godine.

Remzi je izjavio da želi da igra za nacionalni tim ako se plasira na Mundijal, čime bi predstavljao Vels na četvrtom velikom takmičenju.

"Nije igrao takmičarski fudbal sedam meseci. Nema klub. Nije na meni da pričam o njegovoj budućnosti. To je situacija za koju sam siguran da će sama da se reši", izjavio je selektor Velsa Krejg Belami, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vels će 26. marta u Kardifu igrati protiv Bosne i Hercegovine u polufinalu baraža za plasman na SP. Pobednik tog duela igraće pet dana kasnije protiv Italije ili Severne Irske u finalu baraža za plasman na Mundijal.

Belami je saopštio spisak igrača na koje računa u baražu za SP. Na spisku se nalaze:

Golmani: Karl Darlov (Lids), Deni Vard (Reksam), Adam Dejvis (Šefild junajted), Tom King (Everton).

Odbrana: Džej Dasilva (Koventri), Ris Norington-Dejvis (Kvins Park Rendžers), Dilan Lor (Kardif), Ben Kabango (Svonsi), Džo Rodon (Lids), Neko Vilijams (Notingem Forest), Ronan Kpakio (Kardif), Itan Ampadu (Lids).

Srednji red: Džoš Šin (Bolton), Džordan Džejms (Lester), Liam Kulen (Svonsi), Džoel Kolvil (Kardif).

Napad: Heri Vilson (Fuham), Dejvid Bruks (Bornmut), Nejtan Broudhed (Reksam), Brinen Džonson (Kristal Palas), Sorba Tomas (Stouk), Mark Heris (Oksford), Luis Kumas (Hal), Dan Džejms (Lids), Rabi Matondo (Renžers), Rubin Kolvil (Kardif).

