Petar Stanić igra sezonu života u dresu bugarskog Ludogoreca.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i TSC bio je najbolji strelac grupne faze Lige Evrope sa sedam golova, a samim tim skrenuo je pažnju skauta najboljih evropskih ekipa na sebe.

Dao sedam golova u grupnoj fazi Lige Evrope - Petar Stanić Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Bugari hoće da zarade

Izvesno je da se Petar Stanić (24) neće dugo zadržati u Razgradu i da će ovog leta biti jedan od najtraženijih veznih fudbalera. Ludogorec ga je prošle sezone klubu iz Bačke Topole platio 1.800.000 evra, a sada će višestruki prvak Bugarske pokušati da zaradi na njemu.

Ako je verovati pisanju tamošnjih medija, Petar Stanić bi mogao put Italije. Skaut koji sarađuje sa Milanom i Atalantom pratio je utakmicu između Ludogoreca i CSKA (3:0) i imao šta da vidi, još jednu odličnu partiju Srbina i gol u mreži nekadašnjeg velikana iz Sofije.

Velika konkurencija u Zvezdi

Odranije Petar Stanić je na radaru švajcarskog Bazela, a prošle godine interesovanje za njega pokazivala je i Nica, kao i španski klubovi Betis i Sevilja. Uprava Ludogoreca postavila je impresivnu cenu od 10.000.000 evra za Srbina, koji sa ekipom iz Razgrada ima važeći ugovor do juna 2028. godine.

Dodatni plus za Petra Stanića je što ima pasoš Evropske unije, jer pored srpskih, ima i hrvatske putne isprave. Bugarski mediji pišu da se Crvena zvezda olako odrekla Stanića, kada ga je pustila u leto 2023. u TSC. Imali su tada na Marakani na istoj poziciji Mirka Ivanića i Gelora Kangu i nisu želeli da guše mladog igrača. TSC ga je otkupio za 200.000 evra i 50 procenata od naredne prodaje.

Petar Stanić u dresu TSC protiv Jagelonije u Ligi konferencije 2025. Foto: Starsport/Srđan Stevanović

TSC najbolji potez

A, Stanić je eksplodirao u dresu TSC, prvo kod Žarka Lazetića, a onda i kod Jovana Damjanovića, pružavši sjajne partije u Ligi Evrope i Ligi konferencije. I prošlog leta bilo je govorkanja da će Crvena zvezda da ga vrati na Marakanu, ali je na kraju u unosnom transferu završio u Ludogorecu.

Potencijalni dogovor sa Milanom bio bi najprestižniji za Ludogorec u istoriji kluba, dok je ekipa iz Razgrada već imala transfer odnose sa Atalantom. Leta 2017. godine prodali su defanzivca Hosea Luisa Palomina klubu iz Bergama za 4,5 miliona evra.

Na Marakani nisu imali strpljenja za Petra Stanića Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Uskoro debi za Srbiju

Petar Stanić bi trebalo da se nađe na spisku selektora Veljka Paunovića za dve prijateljske utakmice martovskog ciklusa, protiv Španije 27. marta u Viljarealu, a onda četiri dana kasnije protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli.

Vezni fudbaler je bio na širem spisku i bivšeg selektora Dragana Stojkovića, za junske susrete 2025. protiv Albanije i Andore, ali je otpao kada je došlo do konačne odluke.