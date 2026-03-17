Filip Kostić na leto postaje slobodan igrač, a kako pišu italijanski mediji Juventus mu neće ponuditi novi ugovor.



To znači da iskusni krilni fudbaler može na miru da izabere ponudu kluba u kojem bi završio karijeru.

Filip Kostić u dresu Juventusa Foto: Grzegorz Wajda/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ozbiljan fudbal

Filip Kostić ima 33 godine i jasno je da još najmanje dve godine može da igra vrhunski fudbal u bilo kojojem prvenstvu u Evropi.

Nije tajna da Crvena zvezda želi da u Srbiju vrati Filipa Kostića. Kurir je o tome pisao još 5. januara, kada je otkrio da bi ovaj transfer mogao da se realizuje na leto. Ukoliko se to desi, njegov povratak bi značio da crveno-beli imaju realne šanse da se domognu Lige šampiona, jer bi Kostić svojim iskustvom i znanjem bio od velike pomoći klubu.

Na Marakani ćute kada je u pitanju Filip Kostić, a isto je i kod reprezentativca Srbije. Nema komentara ni sa jedne strane, što dodatno intrigira domaću sportsku javnost.

Ne oglašavju se iz Zvezde - Marko Petrović, Mitar Mrkela, Zvezdan Terzić, Svetozar Mijailović i Marko Marin na žrebu u Monaku Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Pita se i Murinjo

Filip Kostić je duži period i na radaru Benfike, kluba koji vodi čuveni trener Žoze Murinjo, koji je Srbina odlično upoznao dok su sarađivali u Fenerbahčeu pre dve godine. Lisabon kao grad za život, izazovi u dresu Benfike, ozbiljna primanja i poziv trofejnog trenera svakako su aduti Benfike u pregovorima.

Isto tako, Filip Kostić je cenjen i poštovan u Seriji A. Fudbaler koji je osam godina igrao u Bundesligi, a onda još tri u Italiji svakako zaslužuje da ga traže. Pre nešto više od tri nedelje pojavila se informacija da Komo ozbiljno prati Filipa Kostića.

Filip Kostić u dresu reprezentacije Srbije Foto: @Starsport / Peđa Milosavljević, (photo by /STARSPORT ©)/UK Sports Pics Ltd, Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Kupljen od Ajntrahta za oko 15 miliona evra

Najveće iznenađenje italijanskog prvenstva nalazi se na poziciji koja vodi u Ligu šampiona, a njihove ambicije su da tamo i stignu. Odranije, za Kostića je postojao interes Rome, Atalante i Fjorentine, kao i grčkog Panatinaikosa.

Filip Kostić stigao je u Torino, u leto 2022. iz Ajntrahta sa ozbiljnim renomeom za 14.700.000 evra. Uprkos nekoliko sjajnih utakmica, srpski reprezentativac nije uspeo da u kontinuitetu ponovi nivo igara iz Frankfurta, Hamburgera i Štutgarta.

Naravno, promene trenera u Juventusu činile su svoje, međutim kad god bi dobio poverenje Kostić je svoj posao odrađivao profesionalno, čak i bio ključni igrač. Momak iz Kragujevca odigrao je ukupno 111 utakmica za Juventus, postigao šest golova uz 16 asistencija. Njegova vrednost prema specijalizovanom portalu Transfermarkt iznosi 3.500.000 evra.