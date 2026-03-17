FILIP KOSTIĆ SLOBODAN KAO PTICA NA GRANI: Da li je ovo prilika za Zvezdu koja se ne propušta, ili...
Filip Kostić na leto postaje slobodan igrač, a kako pišu italijanski mediji Juventus mu neće ponuditi novi ugovor.
To znači da iskusni krilni fudbaler može na miru da izabere ponudu kluba u kojem bi završio karijeru.
Ozbiljan fudbal
Filip Kostić ima 33 godine i jasno je da još najmanje dve godine može da igra vrhunski fudbal u bilo kojojem prvenstvu u Evropi.
Nije tajna da Crvena zvezda želi da u Srbiju vrati Filipa Kostića. Kurir je o tome pisao još 5. januara, kada je otkrio da bi ovaj transfer mogao da se realizuje na leto. Ukoliko se to desi, njegov povratak bi značio da crveno-beli imaju realne šanse da se domognu Lige šampiona, jer bi Kostić svojim iskustvom i znanjem bio od velike pomoći klubu.
Na Marakani ćute kada je u pitanju Filip Kostić, a isto je i kod reprezentativca Srbije. Nema komentara ni sa jedne strane, što dodatno intrigira domaću sportsku javnost.
Pita se i Murinjo
Filip Kostić je duži period i na radaru Benfike, kluba koji vodi čuveni trener Žoze Murinjo, koji je Srbina odlično upoznao dok su sarađivali u Fenerbahčeu pre dve godine. Lisabon kao grad za život, izazovi u dresu Benfike, ozbiljna primanja i poziv trofejnog trenera svakako su aduti Benfike u pregovorima.
Isto tako, Filip Kostić je cenjen i poštovan u Seriji A. Fudbaler koji je osam godina igrao u Bundesligi, a onda još tri u Italiji svakako zaslužuje da ga traže. Pre nešto više od tri nedelje pojavila se informacija da Komo ozbiljno prati Filipa Kostića.
Kupljen od Ajntrahta za oko 15 miliona evra
Najveće iznenađenje italijanskog prvenstva nalazi se na poziciji koja vodi u Ligu šampiona, a njihove ambicije su da tamo i stignu. Odranije, za Kostića je postojao interes Rome, Atalante i Fjorentine, kao i grčkog Panatinaikosa.
Filip Kostić stigao je u Torino, u leto 2022. iz Ajntrahta sa ozbiljnim renomeom za 14.700.000 evra. Uprkos nekoliko sjajnih utakmica, srpski reprezentativac nije uspeo da u kontinuitetu ponovi nivo igara iz Frankfurta, Hamburgera i Štutgarta.
Naravno, promene trenera u Juventusu činile su svoje, međutim kad god bi dobio poverenje Kostić je svoj posao odrađivao profesionalno, čak i bio ključni igrač. Momak iz Kragujevca odigrao je ukupno 111 utakmica za Juventus, postigao šest golova uz 16 asistencija. Njegova vrednost prema specijalizovanom portalu Transfermarkt iznosi 3.500.000 evra.