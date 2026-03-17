KAKVO LUDO VEČE U LISABONU: Kraj fudbalske bajke za Bodo - i to surov! Sporting posle čudesnog preokreta izborio četvrtfinale LŠ
Fudbaleri Sportinga pobedili su Bode Glimt sa 5:0 (3:0 posle regularnog dela) posle produžetaka i izborili narednu fazu elitnog evropskog takmičenja.
Podsetimo, norveški tim u Lisabon je došao sa kapitalom od tri gola, ali nije uspeo da napravi još jednu senzaciju u Ligi šampiona.
Domaći tim je poveo golom Inacia u 34. minutu, prednost je duplirao Gonsalveš u 61, a produžetke je izborio Suarez u 77. minutu.
U drugom minutu produžetka Arauho je povisio na 4:0, a konačan rezultat postavio je Nel u 115. minutu susreta.
Ovo je Sportingu prvi plasman u četvrtfinale Lige šampiona nakon sezone 1982/83.
Sporting u četvrtfinalu Lige šampiona čeka pobednika dvomeča između Arsenala i Bajer Leverkuzena. Prvi meč u Nemačkoj završen je nerešenim rezultatom 1:1.