Fudbaleri Sportinga pobedili su Bode Glimt sa 5:0 (3:0 posle regularnog dela) posle produžetaka i izborili narednu fazu elitnog evropskog takmičenja.

Podsetimo, norveški tim u Lisabon je došao sa kapitalom od tri gola, ali nije uspeo da napravi još jednu senzaciju u Ligi šampiona.

Domaći tim je poveo golom Inacia u 34. minutu, prednost je duplirao Gonsalveš u 61, a produžetke je izborio Suarez u 77. minutu.

U drugom minutu produžetka Arauho je povisio na 4:0, a konačan rezultat postavio je Nel u 115. minutu susreta.

Ovo je Sportingu prvi plasman u četvrtfinale Lige šampiona nakon sezone 1982/83.

Sporting u četvrtfinalu Lige šampiona čeka pobednika dvomeča između Arsenala i Bajer Leverkuzena. Prvi meč u Nemačkoj završen je nerešenim rezultatom 1:1.