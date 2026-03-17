Fudbaleri Irana koji su izborili plasman na mundijal 2026

Oglasio se jedan od portparola FIFA koji je jasno rekao sa od toga nema ništa.

Fudbalska reprezentacija Irana Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„U kontaktu smo sa svim zemljama učesnicama, uključujući Iran. Mi očekujemo da svi timovi igraju svoje mečeve prema rasporedu koji je objavljen 6. decembra prošle godine“ stoji u izjavi za „The Athletic".

To praktično znači da neće biti nikakvog popusta za Iran. Oni se nalaze u grupi G i sva tri meča treba da odigraju u SAD. Prvi 15. juna protiv Novog Zelanda i drugi 21. juna protiv Belgije u Los Anđelesu, a treći protiv Egipta u Sijetlu.

Mundijal je na programu od 11. juna do 19. jula u SAD, Meksiku i Kanadi.