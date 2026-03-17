Svega nekoliko sati pošto se oglasio Fudbalski savez Irana i zatražio da svoje utakmice na Mundijalu igra u Meksiku, umesto u Sjedinjenim Američkim Državama, stigao je odgovor iz Svetske kuće fudbala (FIFA).
IRAN MORA U SAD! Oglasila se FIFA: Nema popusta zbog rata na Bliskom istoku!
Oglasio se jedan od portparola FIFA koji je jasno rekao sa od toga nema ništa.
Fudbalska reprezentacija Irana
„U kontaktu smo sa svim zemljama učesnicama, uključujući Iran. Mi očekujemo da svi timovi igraju svoje mečeve prema rasporedu koji je objavljen 6. decembra prošle godine“ stoji u izjavi za „The Athletic".
To praktično znači da neće biti nikakvog popusta za Iran. Oni se nalaze u grupi G i sva tri meča treba da odigraju u SAD. Prvi 15. juna protiv Novog Zelanda i drugi 21. juna protiv Belgije u Los Anđelesu, a treći protiv Egipta u Sijetlu.
Mundijal je na programu od 11. juna do 19. jula u SAD, Meksiku i Kanadi.
