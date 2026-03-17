Selektor Brazila Karlo Anćeloti na konferenciji za medije uoči martovskog okupljanja reprezentacije "Selekaa" govorio je raznim temama.
ŠOKANTNA IZJAVA KARLA ANĆELOTIJA: Nećete verovati ko je po slavnom Italijanu trenutno najbolji tim u Evropi!
Dotakao se i aktuelne situacije u evropskom fudbalu i izneo jednu izuzetno hrabru tvrdnju – da je prema njegovom mišljenju Bodo Glimt u ovom momentu najbolji tim u Evropi.
Karlo Anćeloti
"To je trenutno najbolji i najorganizovaniji tim u Evropi. Ne samo po rezultatima, jer su pobedili Mančester Siti, Atletiko Madrid, Inter i Sporting, već su i najbolja defanzivna ekipa u Evropi", poručio je sl Anćeloti
Norveška ekipa ove sezone nastavlja da pomera granice i ruši favorite, a večeras je očekuje revanš osmine finala Lige šampiona protiv Sportinga u Lisabonu.
Bodo ima ogromnu prednost od 3:0 iz prvog meča i nalazi se na korak od istorijskog plasmana među osam najboljih, gde bi igrao protiv Arsenala ili Bajer Leverkuzena.
