Flik je to rekao uoči revanš utakmice osmine finala Lige šampiona protiv Njuaksla, koja je na programu u sredu. Prvi meč u Engleskoj završen je 1:1.

Nedavno ponovo izabrani predsednik kluba Đoan Laporta najavio je da planira da produži ugovor nemačkog stručnjaka do 2028. godine. Flik je, međutim, istakao da sada nije trenutak za razgovore o produžetku saradnje, iako mu aktuelni ugovor ističe 2027. godine.

"Svi znaju da sam srećan ovde, ali moram da razgovaram i sa porodicom. Biće vremena za to. Volim da radim ovde, imam sjajnu porodicu i veliku podršku u Barseloni. U fudbalu uvek težim najvišem nivou. Ne razmišljam o odlasku. Barselona će biti moj poslednji klub", rekao je 61-godišnji trener.

On nije izneo dodatne detalje o planovima za završetak karijere.

Laporta je u nedelju ponovo izabran za predsednika na novi petogodišnji mandat, nakon pobede na izborima među članovima kluba.

Flik, nekadašnji trener Bajern Minhena, preuzeo je Barselonu 2024. godine.

(Beta)