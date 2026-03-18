NEJMAR NE ŽELI DA ĆUTI! Pogođen je odlukom Anćelotija da ga ne stavi na spisak reprezentacije Brazila, baš je ljut!
Selektor Brazila Karlo Anćeloti objavio je spisak reprezentativaca za predstojeće prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske, a na njemu nema Nejmara.
Iskusni stručnjak jasno je poručio da napadač još uvek nije na potrebnom nivou fizičke spremnosti.
- Nejmar može da ide na Svetsko prvenstvo samo ako bude sto odsto zdrav. Mora da bude potpuno spreman. Potrebni su nam igrači koji su trenutno u najboljoj formi. On treba da nastavi da radi, igra i pokazuje kvalitet - rekao je Italijan.
Izostanak sa spiska Nejmar nije dobro prihvatio i brzo se oglasio…
- Naravno da ću nešto reći, neću ćutati. Razočaran sam što nisam pozvan. Moj cilj se ne menja – nastaviću da radim iz dana u dan i da igram. Doći ću do svog cilja - poručio je Brazilac, koji za reprezentaciju nije nastupao još od 2023. godine.
Iako ga nije uvrstio među igrače za ove mečeve, Anćeloti nije zatvorio vrata Nejmaru. Poruka je jasna -mesto u timu mora da se zasluži kroz formu i kontinuitet, a u suprotnom bi Mundijal mogao da prati kraj TV ekrana.
