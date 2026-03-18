Selektor Brazila Karlo Anćeloti objavio je spisak reprezentativaca za predstojeće prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske, a na njemu nema Nejmara.

Iskusni stručnjak jasno je poručio da napadač još uvek nije na potrebnom nivou fizičke spremnosti.

David Luiz i Nejmar Foto: ODD ANDERSEN / AFP / Profimedia, VANDERLEI ALMEIDA / AFP / Profimedia

- Nejmar može da ide na Svetsko prvenstvo samo ako bude sto odsto zdrav. Mora da bude potpuno spreman. Potrebni su nam igrači koji su trenutno u najboljoj formi. On treba da nastavi da radi, igra i pokazuje kvalitet - rekao je Italijan.

Izostanak sa spiska Nejmar nije dobro prihvatio i brzo se oglasio…

- Naravno da ću nešto reći, neću ćutati. Razočaran sam što nisam pozvan. Moj cilj se ne menja – nastaviću da radim iz dana u dan i da igram. Doći ću do svog cilja - poručio je Brazilac, koji za reprezentaciju nije nastupao još od 2023. godine.

Iako ga nije uvrstio među igrače za ove mečeve, Anćeloti nije zatvorio vrata Nejmaru. Poruka je jasna -mesto u timu mora da se zasluži kroz formu i kontinuitet, a u suprotnom bi Mundijal mogao da prati kraj TV ekrana.

