Slušaj vest

Ukoliko Urbig ne bi mogao da zaigra, na gol Bajerna bi morao da stane 16-godišnji Leonard Preskot.

Urbig, koji je standardno druga opcija među stativama, povredio se nakon sudara sa protivničkim igračem u prvom meču koji je Bajern dobio 6:1. Pored njega, probleme sa povredama imaju i prvi golman Manuel Nojer, kao i Sven Ulrajh, uoči revanša koji je na programu u sredu.

Kompani je naveo da će odluka o tome da li je Urbig spreman biti "isključivo medicinska", dodajući da će, ukoliko sve bude u redu, on braniti kao i obično. U suprotnom, klub će morati da pronađe drugo rešenje.

Belgijski stručnjak potvrdio je da bi alternativa mogao da bude 16-godišnji Preskot, rođen u Njujorku, koji nastupa za omladinski tim Bajerna.

Preskot je bio na klupi u prvenstvenoj utakmici Bundeslige tokom vikenda, kada je treći golman Ulrajh doživeo povredu primicača. Kao opcija razmatran je i 19-godišnji rezervista Janis Bertl.

Iz Bajerna je saopšteno da je Urbig u utorak trenirao sa ekipom, dok je Nojer odradio deo treninga u okviru oporavka od povrede lista.

"Očigledno je ohrabrujuće što se Manu vratio, a Jonas trenira normalno", rekao je Kompani.

Bajern se suočava i sa problemima zbog povreda levog beka Alfonsa Dejvisa i ofanzivca Jamala Musijale, nakon pobede u prvom meču u Italiji.

(Beta)