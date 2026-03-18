LIVERPUL JURI MINUS SA BOSFORA - BARSELONA BEZ PRAVA NA GREŠKU: Evo gde možete pratiti prenos revanš mečeva osmine finala Lige šampiona
U sredu su na programu preostala četiri meča osmine finala Lige šampiona
Liga šampiona, galerija sa mečeva odigranih 10. marta 2026. godine Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia
Sastaju se:
18.45 Barselona - Njukasl (1:1)
21.00 Liverpul - Galatasaraj (0:1)
21.00 Bajern - Atalanta (6:1)
21.00 Totenhem - Atletiko (2:5)
Derbi večeri je na "Enfildu", gde Liverpul protiv Galatasaraja juri minus iz Istanbula.
Sve utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos mečeva i sva zanimljiva dešavanja na našem sajtu.
