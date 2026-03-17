Fudbalski savez Irana saopštio je danas da pregovara sa Međunarodnom fudbalskom federacijom (Fifa) da svoje utakmice na predstojećem Svetskom prvenstvu igra u Meksiku, a ne u SAD.

Fudbalski savez Irana nije povukao prijavu za učešće, ali su iz te zemlje stizale oprečne poruke, od tvrdnji da SAD ne mogu da garantuju bezbednost delegacije, do poruka da je odgovornost za sigurnost na organizatorima.

Ambasador Pasandidah izjavio je da bi "najbolje rešenje" bilo da Iran igra u Meksiku, navodeći i probleme sa izdavanjem viza za SAD. Sličan stav izneo je i predsednik saveza Mehdi Tadž, koji je poručio da Iran neće putovati u Ameriku ukoliko bezbednost ne bude zagarantovana.

Prema rasporedu, Iran bi trebalo da igra protiv Novog Zelanda 16. juna i Belgije 21. juna u Kaliforniji, a potom protiv Egipta 26. juna u Sijetlu.

Moguće izmeštanje utakmica, manje od tri meseca pred početak turnira, predstavljalo bi presedan u istoriji Mundijala.

Tramp je prethodno izjavio da je iranski tim dobrodošao, ali i da smatra da njegovo učešće "nije primereno" zbog bezbednosnih rizika.

Fifa se poslednjih dana nije dodatno oglašavala, osim objave predsednika Đanija Infantina koji je naveo da je dobio uveravanja da će Iran biti dobrodošao na turniru.

(Beta)