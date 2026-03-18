Totenhem je u katastrofalnoj situaciji u Premijer ligi gde se nalazi u grčevitoj borbi za opstanak, međutim u sredu će pokušati da naprave veliki podvig i plasiraju se u osminu finala Lige šampiona.

Igor Tudor

Dodatni impuls za samopouzdanje stigao je tokom vikenda, kada je Totenhem odigrao 1:1 protiv Liverpula na "Enfildu“ i prekinuo niz od pet uzastopnih poraza u Premijer ligi. To je rezultat koji ne menja sezonu, ali daje određeni podstrek.

Trener Totenhema Igor Tudor optimista je pred ovaj meč.

Na pitanje da li njegov tim zaista veruje u prolaz ili je fokus na vraćanju samopouzdanja, Tudor nije pravio razliku:

"Oboje. Ovo je utakmica koju igramo da bismo prošli dalje. Naš prvi cilj je stabilnost u ligi, ali sutra imamo priliku da pokažemo da možemo dobre stvari i da oni nisu bolji od nas. Teško je, ali nije nemoguće. Moramo ostati u utakmici i fokusirati se na naše kvalitete. Najvažnije je da od početka verujemo", rekao je hrvatski stručnjak.

Igor Tudor još uvek čeka prvu pobedu na klupi "pevaca".

Meč je na programu u sredu od 21 čas.