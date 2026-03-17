Slušaj vest

"Imali smo rasprave pred Mundijal 2018. u Rusiji, kao i pozive na bojkot pre turnira u Kataru 2022. Ali igrati u zemlji koja je aktivno u ratu još je opasnije. Politička situacija u potpunosti baca senku na turnir", rekao je Lev za nemački list Keln ekspres.

On je ukazao na aktuelni sukob između SAD i Izraela sa Iranom, kao i na talas nasilja u Meksiku nakon ubistva narko-bosa Nemesija Osegre Servantesa, poznatog kao "El Menčo".

Lev, koji je sa Nemačkom osvojio titulu prvaka sveta 2014. godine u Brazilu, govorio je na događaju posvećenom prethodnim Mundijalima, zajedno sa Rajnerom Bonhofom i drugim bivšim svetskim šampionima.

Tokom diskusije pažnja je usmerena i na predstojeći turnir, a Bonhof je ocenio da je situacija zabrinjavajuća.

"Ne znam ni da li bi uopšte trebalo igrati", rekao je Bonhof uz aplauz prisutnih.

On je dodao da je, prema njegovom mišljenju, jedino Kanada neutralna među domaćinima, uz napomenu da nije za bojkot, ali da je neophodno ozbiljno razmotriti bezbednosne mere.

Bonhof, koji je predsednik Borusije Menhengladbah, naveo je i da nema želju da putuje u Meksiko zbog bezbednosne situacije.

Fudbalski savez Nemačke je još u januaru odbacio mogućnost bojkota Svetskog prvenstva, uprkos pojedinim pozivima da se pošalje poruka predsedniku SAD Donaldu Trampu, i to pre početka sukoba krajem februara.

(Beta)