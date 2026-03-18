Vest da je Senegalu oduzeta titula osvojena na Kupu afričkih nacija i da je ona naknadno dodeljena Maroku, šokirala je čitavu planetu.

Finalni meč pun kontroverzi završen je pobedom Senegala 1:0, ali su se Marokanci žalili jer je njihov rival napustio teren za vreme meča, ogorčen sudijskim odlukama u finišu, a njihova žalba je usvojena i titula im je dodeljena za "zelenim stolom".

Sada su se oglasili čelnici Fudbalskih saveza Maroka i Senegala, koji su poslali jasna i brutalna saopštenja. Marokanci su istakli da ne žele da unize uspeh Senegala, ali da žele da se propozicije takmičenja poštuju.

- Federacija želi da podseti da njen pristup nikada nije bio usmeren na osporavanje sportskog učinka ekipa koje učestvuju u ovom takmičenju, već isključivo na zahtev za primenu propisa takmičenja - stoji u njihovom saopštenju.

Sa druge strane, saopštenje Senegalaca je daleko burnije.

- Ovo je lakrdija! Ova odluka nije zasnovana apsolutno ni na čemu. Nema pravni osnov. Nećemo odstupiti. Narod Senegala ne treba da sumnja, istina i pravo su na našoj strani - izjavio je Abdulaj Sejdu Sou, generalni sekretar FS Senegala.

