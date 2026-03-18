ŠTA SE DESILO U FINALU KOJE JE DOBILO EPILOG 2 MESECA KASNIJE?! Sudija režirao haos - reprezentacija izašla s terena, a bivši igrač Zvezde imao veliku ulogu!
Jedan od najvećih skandala u istoriji fudbala doneo je Maroku titulu prvaka Afrike dva meseca nakon što su izgubili finale Kupa afričkih nacija od Senegala.
Utakmicu pamtimo kao jednu od najburnijih sa puno kontroverzi i skandaloznih momenata, ali ovakav rasplet niko nije mogao ni da očekuje.
Vest da je Odbor za žalbe Afričke fudbalske konfederacije (CAF) doneo presudu da poništi pobedu Senegala i utakmicu registruje službenim rezultatom 3:0 za Maroko, inače domaćina takmičenja, odjeknula je širom sveta.
Usledilo je oštro saopštenje Senegalaca, a šta se sve dešavalo na utakmici odigranoj 18. januara 2026. godine?
Hronologija događaja iz skandalozne utakmice:
- Sudija Ndala je poništio gol Senegala u 93. minutu zbog prekršaja Abdulaja Seka, a procenite sami da li je bilo faula. Sek je glavom pogodio stativu, a lopta se odbila do njegovog saigrača koji ju je prosledio u gol. Međutim, VAR nije mogao da reaguje zato što je Ndala iz nekog razloga odlučio da ne sačeka da se akcija završi, već je odmah dosudio prekršaj. Neverovatan propust arbitra.
- Brahim Dijaz je pao u kaznenom prostoru Senegala, Ndala nije reagovao sve do poziva iz VAR sobe. Čini se da jeste bilo prekršaja. Sudija je nakon gledanja snimka pokazao na belu tačku u 98. minutu.
- Selektor Senegala Pape Tiao pozvao je svoje fudbalere da napuste teren i zapute se ka svlačionici, ali uz insistiranje Sadija Manea, najboljeg igrača, možda i u istoriji Senegala, ekipa se vratila na teren.
- I navijači Senegala su bili nezadovoljni.
- Posle duže pauze Brahim Dijaz je namestio loptu na belu tačku i izveo sramotan penal. Panenka je bila totalni neuspeh, a golman Mendi je lako odbranio penal.
- Papa Gej je u četvrtom minutu prvog produžetka postigao sjajan gol. Prvo je Sadio Mane odradio veliki posao, a odličan je bio i Šerif Endijaj, koji je napravio puno prostora svom saigraču.
- Endijaj, bivši fudbaler Crvene zvezde, u 111. minutu je imao neverovatan promašaj. Prvo je golman Bono odbranio njegov udarac, a onda je naleteo na odbitak. Imao je pred sobom prazan gol, ali je Bono u poslednjem trenutku uspeo da zakači loptu pre novog šuta nekadašnjeg centarfora Crvene zvezde i tako spasi gol.
- Bilo je i situacija koje se nisu videle tokom prenosa. Marokanci su pokušali sve da provociraju rivala i ometaju ga. Na primer, pravili su problem oko peškira golmana Senegala... Rezervni golman Senegala je čuvao peškir svog kolege, a zbog toga je imao borbu sa fudbalerima Maroka, ali i momcima zaduženim za skupljanje lopti koji su pokušali da otmu peškir.
- Tragičar Brahim Dijaz je dobio nagradu za najboljeg strelca na turniru...
I Maroko i Senegal se oglasili saopštenjem
Čelnici Fudbalskih saveza Maroka i Senegala, koji su poslali jasna i brutalna saopštenja. Marokanci su istakli da ne žele da unize uspeh Senegala, ali da žele da se propozicije takmičenja poštuju.
- Federacija želi da podseti da njen pristup nikada nije bio usmeren na osporavanje sportskog učinka ekipa koje učestvuju u ovom takmičenju, već isključivo na zahtev za primenu propisa takmičenja - stoji u njihovom saopštenju.
Sa druge strane, saopštenje Senegalaca je daleko burnije.
- Ovo je lakrdija! Ova odluka nije zasnovana apsolutno ni na čemu. Nema pravni osnov. Nećemo odstupiti. Narod Senegala ne treba da sumnja, istina i pravo su na našoj strani - izjavio je Abdulaj Sejdu Sou, generalni sekretar FS Senegala.
