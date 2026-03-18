Jedan od najvećih skandala u istoriji fudbala doneo je Maroku titulu prvaka Afrike dva meseca nakon što su izgubili finale Kupa afričkih nacija od Senegala.

Utakmicu pamtimo kao jednu od najburnijih sa puno kontroverzi i skandaloznih momenata, ali ovakav rasplet niko nije mogao ni da očekuje.

Vest da je Odbor za žalbe Afričke fudbalske konfederacije (CAF) doneo presudu da poništi pobedu Senegala i utakmicu registruje službenim rezultatom 3:0 za Maroko, inače domaćina takmičenja, odjeknula je širom sveta.

Usledilo je oštro saopštenje Senegalaca, a šta se sve dešavalo na utakmici odigranoj 18. januara 2026. godine?

Hronologija događaja iz skandalozne utakmice: Sudija Ndala je poništio gol Senegala u 93. minutu zbog prekršaja Abdulaja Seka, a procenite sami da li je bilo faula. Sek je glavom pogodio stativu, a lopta se odbila do njegovog saigrača koji ju je prosledio u gol. Međutim, VAR nije mogao da reaguje zato što je Ndala iz nekog razloga odlučio da ne sačeka da se akcija završi, već je odmah dosudio prekršaj. Neverovatan propust arbitra.

Brahim Dijaz je pao u kaznenom prostoru Senegala, Ndala nije reagovao sve do poziva iz VAR sobe. Čini se da jeste bilo prekršaja. Sudija je nakon gledanja snimka pokazao na belu tačku u 98. minutu.

Selektor Senegala Pape Tiao pozvao je svoje fudbalere da napuste teren i zapute se ka svlačionici, ali uz insistiranje Sadija Manea, najboljeg igrača, možda i u istoriji Senegala, ekipa se vratila na teren.

I navijači Senegala su bili nezadovoljni.

Posle duže pauze Brahim Dijaz je namestio loptu na belu tačku i izveo sramotan penal. Panenka je bila totalni neuspeh, a golman Mendi je lako odbranio penal.

Papa Gej je u četvrtom minutu prvog produžetka postigao sjajan gol. Prvo je Sadio Mane odradio veliki posao, a odličan je bio i Šerif Endijaj, koji je napravio puno prostora svom saigraču.

Endijaj, bivši fudbaler Crvene zvezde, u 111. minutu je imao neverovatan promašaj. Prvo je golman Bono odbranio njegov udarac, a onda je naleteo na odbitak. Imao je pred sobom prazan gol, ali je Bono u poslednjem trenutku uspeo da zakači loptu pre novog šuta nekadašnjeg centarfora Crvene zvezde i tako spasi gol.

Bilo je i situacija koje se nisu videle tokom prenosa. Marokanci su pokušali sve da provociraju rivala i ometaju ga. Na primer, pravili su problem oko peškira golmana Senegala... Rezervni golman Senegala je čuvao peškir svog kolege, a zbog toga je imao borbu sa fudbalerima Maroka, ali i momcima zaduženim za skupljanje lopti koji su pokušali da otmu peškir.

Tragičar Brahim Dijaz je dobio nagradu za najboljeg strelca na turniru...

I Maroko i Senegal se oglasili saopštenjem

Čelnici Fudbalskih saveza Maroka i Senegala, koji su poslali jasna i brutalna saopštenja. Marokanci su istakli da ne žele da unize uspeh Senegala, ali da žele da se propozicije takmičenja poštuju.

- Federacija želi da podseti da njen pristup nikada nije bio usmeren na osporavanje sportskog učinka ekipa koje učestvuju u ovom takmičenju, već isključivo na zahtev za primenu propisa takmičenja - stoji u njihovom saopštenju.

Sa druge strane, saopštenje Senegalaca je daleko burnije.

- Ovo je lakrdija! Ova odluka nije zasnovana apsolutno ni na čemu. Nema pravni osnov. Nećemo odstupiti. Narod Senegala ne treba da sumnja, istina i pravo su na našoj strani - izjavio je Abdulaj Sejdu Sou, generalni sekretar FS Senegala.

