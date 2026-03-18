FK Crvena zvezda će u subotu, 21. marta od 16.00 časova, dočekati Radnički iz Niša u okviru 28. kola Superlige Srbije.

Tim povodom klub je za najmlađe navijače pripremio posebno iznenađenje.

Fudbaleri Crvene zvezde slave gol protiv Napretka

Iz Crvene zvezde poručuju:

"Svi roditelji koji na utakmicu dovedu svoje bebe uzrasta do godinu dana dobiće prigodan paketić na poluvremenu meča. Ovim gestom želimo da obradujemo porodice koje od najranijih dana uče decu pravim vrednostima, ali i da pokažemo da je Marakana mesto za zvezdaše svih generacija.

Utakmica protiv Radničkog biće prilika da, uz zajedničko druženje na tribinama, još jednom potvrdimo da je Crvena zvezda velika porodica."

Ulaznice za meč sa Radničkim su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara