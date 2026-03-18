Bili su iznenađeni navijači Real Madrida, kada su na startu drugog poluvremena na golu svog tima ugledali Andreja Lunjina.

Tibo Kurtoa blistao je u prvom delu meča, međutim, na poluvremenu trener Alvaro Arbeloa poslao je na teren rezervnog gomana Lunjina.

Sada je otkriveno i zašto.

Španski mediji prenose da je Kurtoa odmah po ulasku u svlačionicu rekao da je povređen i da je situacija ozbiljnija nego što je mislio. Pokušali su lekari da ga osposobe tokom pauze, kako bi mogao da nastavi meč, ali nisu uspeli, pa je Arbeola bio primoran da ga ostavi u svlačionici.

Srećom po Real, i njegov kolega Lunjin bio je sjajan na ovom meču. Sačuvao je mrežu u drugom poluvremenu i pomogao Madriđanima da mirno završe posao u osmini finala Lige šampiona.

Gol Reala - Vinisijus Žunior Foto: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia

Podsetimo, Real je slavio u Mančeseru rezultatom 2:1 i tako sa ubedljivih 5:1 u dvomeču izborio plasman u četvrtfinale elitnog takmičenja.

