Dušan Vlahović već mesecima je centralna tema svih italijanskih, ali i evropskih medija.

O budućnosti srpskog napadača piše se uveliko, a posle niza peripetija i selidbi iz kluba u klub, on će izgleda ostati u Juventusu!

Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Sada je ovo već izvesno, a isplivali su i novi detalji, te "Tutosport" tvrdi kako su ostale samo "sitnice" u dogovoru Vlahovića i Juventusa.

Poslednje prepreke se tiču finansija: plate, bonusa i provizije za Vlahovićeve agente. I dinamika isplate istih. Na stolu je ugovor do 2028. godine, a kako italijanski mediji navode vrlo je moguće da će tokom predstojeće reprezentativne pauze sve da bude završeno.

Uz Vlahovića, ugovor sa Juventusom produžiće i trener Lučano Spaleti, te je jasno sa kojim snagama će torinska "stara dama" pokušati da vrati titulu.

Ne propustiteFudbalKAKO JEDNA VEST IZ BARSELONE UTIČE NA BUDUĆNOST DUŠANA VLAHOVIĆA?! Sada je sve jasno - ovaj klub je otpao iz trke za srpskog asa: "To je činjenica, ali..."
Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari
FudbalEVROPA BRUJI O DUŠANU VLAHOVIĆU! Nestrpljivo se čeka veliki povratak Srbina! Velikani se oglasili zbog njega, evo šta su poručili
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus
FudbalDA LI DUŠAN VLAHOVIĆ PRELAZI U BARSELONU?! Predsednik Barse se oglasio zbog Srbina i otkrio sve detalje: "Činjenica je..."
Vlahoviću spremaju ponudu za novi ugovor
FudbalAPENINI BRUJE O DUŠANU VLAHOVIĆU! Srbin je blizu potpisa - plata DRASTIČNO MANJA, ali i dalje OGROMNA! Ovo su svi detalji!
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus

Dušan Vlahović i Džud Belingem razmenili dresove