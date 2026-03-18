Dušan Vlahović već mesecima je centralna tema svih italijanskih, ali i evropskih medija.

O budućnosti srpskog napadača piše se uveliko, a posle niza peripetija i selidbi iz kluba u klub, on će izgleda ostati u Juventusu!

Sada je ovo već izvesno, a isplivali su i novi detalji, te "Tutosport" tvrdi kako su ostale samo "sitnice" u dogovoru Vlahovića i Juventusa.

Poslednje prepreke se tiču finansija: plate, bonusa i provizije za Vlahovićeve agente. I dinamika isplate istih. Na stolu je ugovor do 2028. godine, a kako italijanski mediji navode vrlo je moguće da će tokom predstojeće reprezentativne pauze sve da bude završeno.

Uz Vlahovića, ugovor sa Juventusom produžiće i trener Lučano Spaleti, te je jasno sa kojim snagama će torinska "stara dama" pokušati da vrati titulu.

